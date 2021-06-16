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اليوم.. مصر للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

10:56 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 56 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا، بمعدل 38 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، اكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، اسطنبول، امستردام، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، بيروت، الخرطوم، الشارقة، أديس ابابا، واشنطن) ، و١٢ رحلة داخلية الي كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5 آلاف راكبًا.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران الرحلات الجوية فيروس كورونا المطارات المصرية حركة الطيران

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