العدالة في التوزيع والأجور.. 10 أهداف لـ"بروتوكول" المتحدة والمهن التمثيلية



كتب- مصراوي:

وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الإثنين، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، متمثلة فى النقيب الدكتور أشرف زكي، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة حسن عبد الله، وعضو مجلس الإدارة عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، وحسام مصطفى رئيس القطاع المالى.

ويساهم البروتوكول في حل عدد من الأزمات التي طالت المجال الفني خلال الفترة الماضية، والتي ظهرت بصورة أكبر عقب موسم دراما رمضان الماضي، يستعرضها مصراوي على النحو التالي:

1- تحقيق تطور ونمو مستدام في مجالات الدراما التي تعد من أهم الصناعات الثقافية في مصر بتاريخها الطويل وريادتها في المسرح والإذاعة والسينما والتليفزيون وكافة فنون الأداء والعرض.

2- حماية مهنة التمثيل.

3- تشغيل أعضاء النقابة في الأعمال الفنية التابعة للمتحدة.

4- يضمن البروتوكول عدم ممارسة التمثيل في كل أعمال المتحدة إلا أعضاء النقابة أو بتصريح منها لمن لم يحصل على العضوية.

5- تحقيق "العدالة الفنية" بين العاملين في الوسط الفني.

6- دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للنقابة في صندوقها لعلاج الفنانين المرضى.

7- بموجب البروتوكول، لن تسمح نقابة المهن التمثيلية بعمل أي شخص في مجال التمثيل سوى المُصرح له من قِبلها لمواجهة مقولة: "مهنة مَن لا مهنة له".

8- تحقيق العدالة في التوزيع والأجور بين الفنانين.

9- البروتوكول يحفظ حقوق شيوخ مهنة التمثيل.

10- بموجب البروتوكول، فإن نقيب المهن التمثيلية يصبح استشاريًا للشركة في العديد من السياسات ورسم الخطط.