على متن طائرة خاصة.. بعثة النادي الأهلي تتوجه إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا
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كتب - محمد عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، متجهة الي تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت القادم المقبل .
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن بعثة النادي الأهلي وصلت عصر اليوم، إلى المطار، وكان في استقبالهم وفد من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، وتم الانتهاء من إجراءات سفرهم بسهولة ويسر ودون أي تعقيدات.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أعلن قائمة اللاعبين والتى تضم كلا من: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.
وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس، كما ضمت البعثة الشيف محمد الدالي، لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس.
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