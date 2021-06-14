بالخطوات والإجراءات.. كيف تحصل على قرض "البتلو" بعد رفع التمويل لـ10 مليارات جنيه

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرر منح 10 مليارات جنيه لدعم مشروع البتلو الذي شرعت فيه وزارة الزراعة منذ عام 2017، مشيرًا إلى أنه ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 55.5% بعدما كان نسبة الاكتفاء 30%.

وأضاف القرش في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الوزارة تساعد المربي على أن تصل الذبائح لوزن 400 كيلو بعدما كانت تتتراوح ما بين 80 إلى 100 كيلو من خلال توفير التمويل الخاص بشراء الرؤوس أو التغذية اللازمة.

وجاءت الشروط كالتالي..

أولًا: يمكن لمن يرغب، التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة التابع لها، وبطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، والضامن إن وجد، وصورة المؤهل الدراسي، بالنسبة لشباب الخريجين بعد الإطلاع على أصل الشهادة، بالإضافة إلى شهادة حسن السير والسلوك "فيش وتشبيه".

يشترط إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين، أو وجود أحد الورثة مع المستفيد، في حالة عدم إجادته القراءة أو الكتابة.

يجب توفير مكان ملائم للتربية (حظيرة) في حالة طلب عدد لا يزيد عن 10 رؤوس، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 10 رؤوس، كما أن آخر الخطوات هي استعلام البنك عن مقدم الطلب، ويأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض، بالإضافة إلى توفير آلية الصرف اللازم بمعدل 15 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه للعلائق، بفائدة 5% سنويًا.