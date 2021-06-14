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وزير الزراعة أمام "الشيوخ": تمويل مشروع البتلو وصل لأكثر من 5 مليارات جنيه

06:37 م الإثنين 14 يونيو 2021
وزير الزراعة أمام "الشيوخ": تمويل مشروع البتلو وصل لأكثر من 5 مليارات جنيه

السيد القصير، وزير الزراعة

(مصراوي):

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، أن المشروع القومي للبتلو استفاد منه حوالي 28 ألف مربي من خلال أكثر من 300 ألف رأس بقيمة 5.1 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أنه لأول مرة في مصر، يتم حصر مراكز تجميع الألبان وعددها 826 مركزًا، بواقع 205 مراكز مرحلة أولى، و76 مركزًا تم تطويرها وتشغيلها، و61 تم إنشاؤها وتجهيزها، بقروض وصلت إلى 253 مليون جنيه بفائدة ميسرة في إطار مبادرة البنك المركزي بنسبة 5%.

وأضاف الوزير أن تمويل المشروع القومي لإحياء البتلو وصل لأكثر من 5 مليارات جنيه، بواقع 28 ألف مربي.​

السيد القصير وزارة الزراعة مشروع البتلو مجلس الشيوخ

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