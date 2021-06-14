مهرجان وندوات وورش عمل.. فعاليات متنوعة للبيئة احتفالًا بيومها العالمي

كتب- محمد نصار:

نفذ فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، 4 ندوات توعية بيئية بمراكز شباب عرب العوامر، وأبوتيج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وجمعية الصعيد للتربية والتنمية.

تناولت الندوات موضوعات حول التعريف بيوم البيئة العالمي وأهمية المحافظة على البيئة من التلوث والحد من استخدام البلاستيك، بالإضافة إلى أهمية اتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والمشاركة الفعالة في المحافظة عليها.

كما شارك فرع أسيوط في الاحتفالية التي أقامتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بقرية جحدم مركز منفلوط بيوم البيئة العالمي، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية حول الحفاظ على البيئة، وتم عقد لقاءات مع أهالي القرية لتعريفهم بأهمية التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى عقد ندوة توعية بيئية بمقر الجمعية وتم وزراعة عدد من الأشجار بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط والوحدة المحلية لقرية بني عديات.

وتواصل وزارة البيئة أنشطتها المقامة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، حيث قام فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل بقصر ثقافة العقاد بأسوان لـ 25 فردا من الأطفال والشباب والمرأة، وتم تنفيذ مسرح للعرائس وورش عمل لفن الأوريجامي.

وفي البحر الأحمر نفذ فرع جهاز شئون البيئة مهرجاناً بيئياً بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات بمحافظة البحر الأحمر، وتم تنفيذ ورش عمل لإعادة استخدام المخلفات، كما تم تنظيم مسابقة تلوين حول الموارد البيئية الموجودة بالبحر الأحمر وعرض أفلام بيئية وتقديم عروض مسرحية عن البحر الأحمر ويوم البيئة العالمي بهدف رفع الوعي البيئي للجمهور بأهمية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.