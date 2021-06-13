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وزير القوى العاملة يتابع أحوال المصريين بإيطاليا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

02:38 م الأحد 13 يونيو 2021
وزير القوى العاملة يتابع أحوال المصريين بإيطاليا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

مكتب التمثيل العمالي

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا زيارة لإحدى المكاتب المتخصصة في خدمة الجالية المصرية بميلانو، للوقوف على المشكلات التي تواجه الجالية المصرية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وقال الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، في تقريره للوزير، إنه التقى في إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية التي تعمل في مجال خدمة الجالية المصرية وذلك للوقوف على المشكلات التي تواجه الجالية المصرية ولتبادل المعلومات وتم الاطلاع علي معظم تلك المشاكل والعمل على حل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف عمران، أنه تم التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.

مكتب التمثيل العمالي وزير القوى العاملة إيطاليا القنصلية المصرية

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