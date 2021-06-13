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طقس حار والقاهرة 35.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

07:11 ص الأحد 13 يونيو 2021
طقس حار والقاهرة 35.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 العظمى 28

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 36

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 43

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 44

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 46

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 46

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 45

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 36

الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الرياح

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