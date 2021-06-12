Masrawy logo white

وزير المالية: محلات تبيع ساعة اليد بمليون جنيه وتتهرب من ضريبة القيمة المضافة

10:21 م السبت 12 يونيو 2021
وزير المالية: محلات تبيع ساعة اليد بمليون جنيه وتتهرب من ضريبة القيمة المضافة

محمد معيط

(مصراوي):

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة رصدت خلال الفترة الأخيرة نحو 10 آلاف حالة تهرب ضريبي من القيمة المضافة، مؤكدًا أنه تم تحصيل منهم حتى الآن 1300 حالة ولا يزال العمل جاري لتحصيل باقي الحالات.

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

وأكد وزير المالية أنه من الملفت فيما يخص حالات التهرب الضريبي في بعض الموالات الكبيرة، أن أجهزة الوزارة ترصد محال كبيرة وشهيرة تبيع الساعة الواحدة بمليون جنيه، بينما يتهرب صاحب المحل من دفع ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مطاعم شهيرة في مختلف الأماكن داخل مصر، تحصل ضريبة القيمة المضافة من المواطن لكن لا تسددها للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة رأت ضرورة في أن تحصل الدولة على حقها بحسم من خلال التوسع في القاعدة الضريبية قائلًا: "اللي مش بيدفع ومتهرب يدفع.. ولو كل المتهربين من الضرائب دفعوا هنجمع نحو 2 تريليون جنيه".

محمد معيط ضريبة القيمة المضافة وزير المالية محلات تبيع ساعة اليد

الخبر التالى:

بعد وفاته.. 8 معلومات عن محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تعيين العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ متحدثًا عسكريًا للقوات المسلحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا