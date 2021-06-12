وزير المالية: محلات تبيع ساعة اليد بمليون جنيه وتتهرب من ضريبة القيمة المضافة

(مصراوي):

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة رصدت خلال الفترة الأخيرة نحو 10 آلاف حالة تهرب ضريبي من القيمة المضافة، مؤكدًا أنه تم تحصيل منهم حتى الآن 1300 حالة ولا يزال العمل جاري لتحصيل باقي الحالات.

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

وأكد وزير المالية أنه من الملفت فيما يخص حالات التهرب الضريبي في بعض الموالات الكبيرة، أن أجهزة الوزارة ترصد محال كبيرة وشهيرة تبيع الساعة الواحدة بمليون جنيه، بينما يتهرب صاحب المحل من دفع ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مطاعم شهيرة في مختلف الأماكن داخل مصر، تحصل ضريبة القيمة المضافة من المواطن لكن لا تسددها للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة رأت ضرورة في أن تحصل الدولة على حقها بحسم من خلال التوسع في القاعدة الضريبية قائلًا: "اللي مش بيدفع ومتهرب يدفع.. ولو كل المتهربين من الضرائب دفعوا هنجمع نحو 2 تريليون جنيه".