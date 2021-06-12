وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتابعان مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، أعمال مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام ضمن الزيارة التي يقوم بها الوزير للمحافظة.

شارك في تفقد المشروع عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم الدكتور هشام الهلباوي المشرف العام على برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وعدد من قيادات المحافظة.



واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ مشروع تبطين الترع بالقرية ونسب التنفيذ والأطوال والتكلفة، حيث طالب اللواء محمود شعراوي بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لعملية التنفيذ.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذي أطلقه رئيس الجمهورية لتحقيق عدد كبير من المكاسب والعوائد للدولة والمواطنين