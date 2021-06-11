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تكريم موظفة في مطار برج العرب لأمانتها

09:42 م الجمعة 11 يونيو 2021
تكريم موظفة في مطار برج العرب لأمانتها

مطار برج العرب

كتب- محمد عبيد:

كرّم الطيار علاء الدين نبيل مدير مطار برج العرب الدولي، آية عمرو منصور التي تعمل أخصائية خدمة عملاء بالإدارة العامة للعمليات بالمطار، لأمانتها بعد عثورها على مشغولات ذهبية، خاصة براكبة مغادرة من المطار، وفور عثورها على هذه المصوغات سلمتها على الفور لسلطة المطار، لوضعها في أمانات المطار لحين تسليمها لصاحبتها.

ووجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الشكر للأخصائية خدمة العملاء بالمطار، على تصرفها الأمين، وقال إن مثل هذا التصرف الجيد يستحق أن يحتذي به جميع موظفي مطاراتنا.

كما أصدر لها منصور شهادة تقدير ومكافأة مالية تم تسليمها لها من قبل مدير المطار.

مهرجان المركز الكاثوليكي تكريم موظفة علاء الدين نبيل مشغولات ذهبية

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