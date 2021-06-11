غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للطبول

(مصراوي):

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، غدًا السبت، الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، بحضور مؤسس المهرجان الفنان انتصار عبدالفتاح.

وتقام الدورة الثامنة من المهرجان تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، وتحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول " كولومبيا- الفلبين- اندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين "، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها.

كما سيتم تنظيم بعض الورش الفنية الدولية، الأولى فى حفل الافتتاح والثانية فى حفل الختام بالقلعة، والأخرى في بعض أماكن العروض المختلفة، حيث تُشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة الثامنة من المهرجان وحوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبدالفتاح.

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية بوزارة الثقافة بأربع فرق هي فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة الموسيقى الشعبية، فنون السيرك، كما تُشارك وزارة الشباب والرياضة بفرق من طلاب الجامعات الذين حصلوا على جوائز الإبداع منها جامعة عين شمس، بورسعيد، الأزهر، أسيوط، بالإضافة إلى مشاركة فلسطين بفرقتين "الفالوجا وكنعان"، كما تُشارك فرق أخرى إيقاعية وفنون شعبية منها الطبول النوبية والآلات الشعبية وكلاكيت.

ويُكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصر الفنان الكبير "عصمت داوستاشى"و الفنانة "محاسن الحلو"، من السودان الفنان عبدالقادر سالم، من السنغال "الفنان دودونداي روز، كما يكرّم المهرجان باباتوندي أو لاتونجي " أمريكي نيجيري"، ومن كولومبيا "توتولامومبوسينا".

ويُقام المهرجان بقلعة صلاح الدين- ساحة الهناجر- قبة الغوري- حديقة الحرية- حديقة متحف مختار- بيت السنارى بالسيدة زينب- قصر الأمير طاز.