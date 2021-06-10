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وزيرة الثقافة تنعى الفنان كلود رطل: أهم أبناء جيل رواد فن الأوبرا في مصر

04:48 م الخميس 10 يونيو 2021
وزيرة الثقافة تنعى الفنان كلود رطل: أهم أبناء جيل رواد فن الأوبرا في مصر

الفنان كلود رطل

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا مغني الأوبرا الكبير الباص باريتون "كلود رطل" أحد رواد فن الأوبرا في مصر والذي غيبه الموت اليوم الخميس 10 يونيو بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الوزيرة، إن الراحل متعدد المواهب وتتلمذ على يديه جيل كامل من المبدعين في مجال الغناء الأوبرالي.

وأشارت إلى براعته في مجال التشكيل حيث عمل أستاذا بكلية الفنون الجميلة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يشار إلى أن كلود رطل ينتمي لعائلة فنية فوالدته مدربة الأصوات الإيطالية جيلان رطل، وتخرج في معهد السينما قسم هندسة المناظر، وقدم نخبة من أهم العروض الكلاسيكية العالمية على مسرح الأوبرا القديمة كما أبدع مجموعة من اللوحات الفنية الثمينة.

كلود رطل الأوبرا إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة

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