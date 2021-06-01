الثاني في أسبوع.. جامعة الأزهر تنعي طالبا توفي غرقا بالنيل

كتب - محمود مصطفى:

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الطالب عبدالرحمن أحمد محمد عبد الحافظ، بالفرقة الأولى بكلية الزراعة بأسيوط، من محافظة كفرالشيخ، الذي وافته المنية اليوم غرقا بنهر النيل.

وكلف الدكتور محمد عبد المالك نائب الوجه القبلي، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع أسيوط بالتوجه على رأس وفد رفيع المستوى، إلى مستشفى الإيمان، وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الطالب، وللقيام بإنهاء وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الطالب في عربة إسعاف خاصة بالجامعة إلى مسقط رأسه؛ لدفنه بمقابر الأسرة.

وأعربت أسرة الطالب عن خالص شكرها للذين حرصوا على التواصل معها وتقديم واجب العزاء لهم من قيادات الجامعة، وتيسير إجراءات نقل جثمان ابنهم إلى مسقط رأسه.

وتقدمت إدارة الجامعة واجب العزاء لأهله ولكليته وزملائه، وتوجهت إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعد هذا هو الطالب الثاني بجامعة الأزهر بأسيوط، الذي يتوفى غرقا، بعد مصرع عمر أشرف بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، الثلاثاء الماضي، أثناء محاولته إنقاذ شابا من الغرق بفرع النيل بأسيوط.