وزير التعليم يكشف أفضل مصادر المذاكرة لطلاب الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استفسارًا من أولياء الأمور بشأن بنك المعرفة.

وجاء السؤال عبر مجموعة "ادعم طارق شوقي" على تطبيق "واتسآب" اليوم الثلاثاء: "هل بنك المعرفة الاولاد مطالبين بيه، ولا يكتفي الاولاد بمنصة نجوى، لأن البرامج التعليمية لا تعرض محتوي بنك المعرفه تماما يا فندم".

ورد شوقي، عبر الجروب قائلا: "الطلاب مطالبون بفهم أهداف كل درس وليس بمادة علمية بعينها يعني إذا فهم الطالب مخرج التعلم من الكتاب أو أى مصدر من مصادر بنك المعرفة فهذا يكفي ولكن صياغة السؤال نفسه تعكس خلطا في فهم الهدف من المصادر المختلفة".

وأضاف أنه "إذا فهم الطالب مخرج التعلم أو الهدف من الدرس في مادة معينة عن طريق مدرستنا فقط فهذا يكفي، ولكن إذا كان يفضل دراسته من مصدر آخر فهذا اختياره.. كلها مصادر مساعدة للفهم ولا يوجد في القاموس الحالي كلمة مصادر مقررة أو مطالبين بها، الطلاب مطالبين فقط بفهم هدف كل درس من اى مصدر يفضلونه".