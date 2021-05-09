الصحة: مصر تستقبل غدًا مليونًا و700 ألف جرعة جديدة من لقاح "أسترازينيكا"

11:48 م الأحد 09 مايو 2021
الصحة: مصر تستقبل غدًا مليونًا و700 ألف جرعة جديدة من لقاح "أسترازينيكا"

لقاح أسترازينيكا

(مصراوي):

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مطار القاهرة يستقبل غدًا مليونًا و700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، مؤكدًا أن وفدًا من منظمة الصحة العالمية زار مصر، وأشاد بجاهزية خطوط إنتاج اللقاح الصيني "سينوفاك"، وإتمام عملية نقل تكنولوجيا التصنيع بالدولة المصرية.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنه من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع مع شركة "سينوفاك"، ومن المتوقع الانتهاء من تصنيع مليوني جرعة بنهاية شهر يونيو المقبل، وفور الانتهاء من التصنيع ستخضع هذه الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

وأكد أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية: "الدولة المصرية تتعاقد على العديد من اللقاحات المختلفة، وجرى التعاقد على توريد 10 ملايين جرعة لقاح سبوتنيك V الروسي، ومن المتوقع وصول أول دفعة خلال شهر مايو، أما جونسون آند جونسون من المتوقع أن يكون موجودًا خلال الربع الأخير من العام الحالي".

لقاح أسترازينيكا مطار القاهرة وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية
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