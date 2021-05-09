القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 20 ألف و 865 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 87 ألفا و633 جنيها.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، المكتب بمتابعة مستحقات المواطن"عبد العظيم. ع . ع . أ" عامل زراعي بشركة محدودة للزراعة والمقاولات، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب تواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة لحل مشكلة العامل وديا، واستجابت الشركة بالفعل وقامت بتسوية مستحقات المواطن وحصل على إجمالي مستحقاته البالغة 20 ألف و865 ريالا وحرر المواطن مخالصة نهائية للشركة بالحصول على مستحقاته، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائي وغادر المملكة.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.