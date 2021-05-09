القوى العاملة تعلن مئات من فرص العمل بمحافظة الغربية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توفير نحو 1516 فرصة عمل، وتعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1483 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 35 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5055 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 1536 ترخيصا لمزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 45 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال مارس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 604 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 539 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 129 محضراً، وتلقي 17 شكوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 12 شكوى منها، وتبقى 5 شكاوي ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 170 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية منحة مولود بـ 2000 جنيه، و4 منح زواج بمبلغ 8000 جنيه، ورعاية صحية لـ 5 عمال بمبلغ 1000 جنيه.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 646 منشأة وإعادة التفتيش على 621 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 566 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 65 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 500 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).