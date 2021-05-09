الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لحل وتصفية عدد من الجمعيات التعاوينة

12:13 م الأحد 09 مايو 2021
الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لحل وتصفية عدد من الجمعيات التعاوينة

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارات حل وتصفية عدد من الجمعيات التعاونية.

وجاء القرار الأول من وزارة التموين، حيث قرر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات ببور سعيد.

كما أصدر وزير التموين قرارا بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بالشركة العامة للصوامع ببورسعيد.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، قرارا بانقضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكام لأهالي عزبة العمرانية بالإسكندرية لعدم تنفيذ الجمعية مشروعات منذ نشآتها.

وأصدر أيضًا اللواء خاهلد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا، بحل الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية براعم المستقبل، التابعة لإدارة السلام..

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علي مصيلحي الجمعيات التعاوينة تصفية الجمعيات التعاوينة وزارة التموين

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