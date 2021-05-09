تعاون بين "البيئة" و"جيوسايكل لافارج مصر" للتخلص الآمن من 200 طن مبيدات خطرة

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تسعى للتعاون مع كل الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، والتي تعد تحديًا كبيرًا تبذل وزارة البيئة قصارى جهودها لتحقيقه.

ونجحت شركة "جيوسايكل لافارج مصر" في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في تقديم حلول إدارة المخلفات كجزء من أنشطة مجموعة "لافارج هولسيم" العالمية، والتي تتبعها "لافارج مصر" في الفوز بعقد جديد؛ بهدف التخلص الآمن من 200 طن من المبيدات الضارة ومنتهية الصلاحية قام المشروع بجمعها من عدة مناطق للتخلص من كل رواكد هذه المبيدات.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد هذا الجهد الكبير للشركة من أجل التخلص الآمن من المخلفات الضارة، والتي تأتي تماشيًا مع خطط الوزارة لضمان أقصى المعايير البيئية في هذا المجال.

وأكدت فؤاد تقدير الوزارة لاستكمال تلك المسيرة الناجحة نحو تحقيق مستهدفات الدولة بخلق بيئة نظيفة وآمنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون المثمر بين الشركة ووزارة البيئة شمل دراسة كل خطوات التخلص الآمن من المبيدات الخطرة بعناية فائقة، بدءًا من استلامها وتفريغها ونقلها داخليًّا، وصولًا إلى تغذية أفران المصنع بها.

وتتم عملية حرق المبيدات الخطرة في أفران خاصة بمصنع "لافارج للأسمنت مصر"، وتحت إشراف خبراء مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، فضلًا عن مسؤولي الدفاع المدني ومندوبين عن وزارة البيئة ومحافظة السويس.

ويتم أخذ جميع الإجراءات الوقائية لإتمام عملية الحرق بنجاح، مع مراعاة كل مبادئ صحة وسلامة وأمان العاملين بالمصنع، وتجهيز القائمين بمعدات الوقاية الشخصية والمعدة خصيصًا لمثل هذا النشاط، مع وجود فرقة إطفاء متأهبة بالمصنع وعلى وضع الاستعداد طوال فترة عملية الحرق؛ تنفيذًا لممارسات "لافارج مصر" للسلامة البيئية والتي تتم بكفاءة مشهودة.

وقال نيلز لدينيك المدير العام للشركة: "نفتخر بمواصلة دعم مساعي وزارة البيئة المصرية، من خلال تفعيل ممارساتنا الآمنة والسريعة للتخلص من النفايات الضارة في مختلف أنحاء الجمهورية؛ لحماية البيئة والمجتمع من الآثار السلبية التي قد تنتج عن سوء إدارة النفايات"، مضيفًا أن "جيوسايكل مصر" تتطلع للمزيد من التعاون المثمر مع الوزارة؛ لتعزيز استراتيجية الشركة نحو الاستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.