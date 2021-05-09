وزير النقل: دخول المنطقة الأوتوماتيكية بين سيدي جابر وكفر الدوار ضمن تطوير نظم الإشارات

كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، دخول المنطقة الأوتوماتيكية بين برج إشارات سيدي جابر وبرج كفر الدوار في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS).

ويحقق مشروع تطوير نظم الإشارات أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (أعلى معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة الخدمة أعلن الوزير دخول ١٦٠ كم الخدمة من إجمالي ٢٠٨ كم؛ حيث إنه تم دخول المرحلة الأولى لبرج سيدي جابر في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برجًا رئيسيًّا و١٥ برجًا ثانويًّا و٨٠ مزلقانًا)، وتم حتى الآن دخول عدد ١٢ برجًا رئيسيًّا الخدمة؛ وهي (قويسنا- بركة السبع- كفر الزيات- إيتاي البارود- دمنهور- أبو حمص- طوخ- سندنهور- كفر الدوار- قها- قليوب- سيدي جابر) و١٢ برجًا ثانويًّا و٦٧ مزلقانًا، لافتًا إلى أن برج سيدي جابر يتحكم في عدد ٦٩ سيمافورًا ضوئيًّا و٣٨ موتور تحويلة و٧ مزلقانات.

وتابع وزير النقل بأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى أن يُستبدل بالنظام الحالي (الكهربي القديم) آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفًا أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر ٢٠٢١.