القوى العاملة: صرف 24 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ27 عاملا بشركة لتصنيع الورق

10:50 ص السبت 08 مايو 2021
القوى العاملة: صرف 24 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ27 عاملا بشركة لتصنيع الورق

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 24 ألفاً و148 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 27 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

القوى العاملة محمد سعفان شركة تصنيع الورق إعانات الطوارئ

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