​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 68 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 68 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 4 آلاف راكبًا، عقب قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم، بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أثينا، أبوظبي، جوبا، بودابست، برلين، ميونخ، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس آبابا، إربيل)، و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و2 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.