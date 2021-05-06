اعتبارًا من الأحد.. مصر للطيران تسير رحلات مباشرة بين التشيك والغردقة

كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة اعتبارًا من الأحد 23 مايو 2021، ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيتين خلال شهر يونيو المقبل.

ومن المخطط أن تُسير الشركة الرحلات بين مدينتي براغ والغردقة بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران ووكلاء السفر المعتمدين حول العالم.