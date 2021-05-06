كورونا في 24 ساعة| إجازة العيد و6 قرارات عاجلة.. وضوابط صلاة العيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 174217 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

غلق المحال وإجازة العيد.. 6 قرارات عاجلة من الحكومة لمواجهة كورونا

اعتبارا من الغد.. مواعيد جديدة للمحلات والمطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

لمواجهة كورونا.. الحكومة تحدد رسميا عدد أيام إجازات عيد الفطر

كورونا اليوم: أطعمة تجنبها أثناء الإصابة والتعافي.. واحذر هذه الأعراض العصبية

7 دقائق للتكبيرات و10 للخطبة.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

المغرب يلزم القادمين من الإمارات وقطر والبحرين باختبار كورونا وفحص سريع عند الوصول

مٌتحدث الحكومة: إلغاء جميع الحفلات خلال فترة عيد الفطر عدا "الزفاف" بشروط محددة

تسري على أندية ومراكز الشباب.. متحدث الحكومة معلقا على مواعيد الغلق في التاسعة

3 تكليفات من وزارة الشباب والرياضة للحد من انتشار كورونا

استعدادًا لعودة السياحة.. رفع درجة الاستعداد القصوى في منافذ الحجر الصحي بجنوب سيناء

لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فاكثر

لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فاكثر

باستثناء 3 فئات.. سلطنة عمان تحظر دخول المصريين ابتداء بدءً من الغد

وزارة الأوقاف تحدد ضوابط الحضور لصلاة عيد الفطر.. 11 أمرًا مهمًا تعرف عليها