أبرزها إعداد الطعام بالمنزل.. الصحة تكشف عن 6 طرق للحفاظ على الصحة في رمضان
كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح كيفية الحفاظ على الصحة خلال شهر رمضان.
واستعرضت الوزارة، ٦ طرق للحفاظ على الصحة، وهي على النحو التالي:
- أن تحتوي الوجبة على كمية معتدلة من العناصر الغذائية
- شرب الماء بما لا يقل عن ٨ أكواب من المياه في الفترة بين الإفطار والسحور.
- الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وتقليل الملح والسكر والدهون.
- استخدام طرق طهي صحية وتجنب التحمير.
- يفضل إعداد الطعام بالمنزل.
- الامتناع عن التدخين.
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