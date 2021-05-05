أبرزها إعداد الطعام بالمنزل.. الصحة تكشف عن 6 طرق للحفاظ على الصحة في رمضان

08:02 م الأربعاء 05 مايو 2021
أبرزها إعداد الطعام بالمنزل.. الصحة تكشف عن 6 طرق للحفاظ على الصحة في رمضان

أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح كيفية الحفاظ على الصحة خلال شهر رمضان.

واستعرضت الوزارة، ٦ طرق للحفاظ على الصحة، وهي على النحو التالي:

- أن تحتوي الوجبة على كمية معتدلة من العناصر الغذائية

- شرب الماء بما لا يقل عن ٨ أكواب من المياه في الفترة بين الإفطار والسحور.

- الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وتقليل الملح والسكر والدهون.

- استخدام طرق طهي صحية وتجنب التحمير.

- يفضل إعداد الطعام بالمنزل.

- الامتناع عن التدخين.

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وزارة الصحة شهر رمضان الحفاظ على الصحة العناصر الغذائية

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