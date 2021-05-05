"الرعاية الصحية": نرفض التجاوزات في حق الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفيات

03:21 م الأربعاء 05 مايو 2021
"الرعاية الصحية": نرفض التجاوزات في حق الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفيات

الهيئة العامة للرعاية الصحية

كتب - أحمد جمعة:

جددت الهيئة العامة للرعاية الصحية شكرها وتقديرها لجميع الأطقم الطبية والإدارية العاملة بمنشآتها، لدورهم البطولي وتفانيهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية على مدار الساعة.

كما شكرت الهيئة طواقمها الطبية على سعيهم المتواصل لدعم زملائهم بوزارة الصحة في حملة الوزارة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بتخصيص مركز للقاح بمستشفى "النصر التخصصى للأطفال" التابعة لهيئة الرعاية الصحية وذلك إيمانا من الهيئة بالدور الوطني التكاملي لكافة مؤسسات الدولة الصحية.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار تقديم الخدمات العلاجية بالتوازي مع دعم منظومة التطعيم القومية، مع التزامها التام بكافة الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وحرصا على قاعدة البيانات الإلكترونية للقاحات بوزارة الصحة والسكان.

وتابعت موجهة حديثها للطواقم الطبية: «يبذلون جهود كبيرة في ظروف استثنائية لحماية المرضى».

وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدير القيادة السياسية وجموع المواطنين الشرفاء للدور التاريخي للأطقم الطبية والإدارية نظرا لما يبذلونه من جهود استثنائيه في ظل جائحه كورونا، ضاربين أروع الأمثلة في الايثار والتفاني في العمل.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفض أي تجاوزات أدبية أو معنوية في حق الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات الهيئة تقديراً لما تبذله تلك الأطقم من جهود إستثنائية ووقوفها ببسالة في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطنين وذلك جنبا إلى جنب لعملها بكل جد لتحسين الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين لتلك الخدمات بما لا يتعارض مع قواعد النظام الصحي بمصرنا الحبيبة.

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