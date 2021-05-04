"10 آلاف يومياً".. الصحة تفتح أكبر مركز لتطعيمات كورونا غدًا

09:54 م الثلاثاء 04 مايو 2021
"10 آلاف يومياً".. الصحة تفتح أكبر مركز لتطعيمات كورونا غدًا

التطعيم ضد كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إنه من المقرر افتتاح مركز التطعيم بلقاحات كورونا في أرض المعارض بالقاهرة، غدًا الأربعاء، وهو أكبر مركز لتلقي المواطنين اللقاحات.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 96 عيادة ثلاثية وساحة انتظار للمواطنين تكفي أكثر من 500 مواطن.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد تشمل تطعيم 10 آلاف مواطن يومياً.

وأكد أنه جرى انتداب العديد من الأطباء من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للعمل بمركز أرض المعارض، من تخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، إلى جانب أطقم التمريض المدربة.

وأشار المصدر إلى أن المركز الجديد يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة للتوسع في مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، وتجهيز مراكز كبرى قادرة على التعامل مع عدد كبير من المواطنين للإسراع في عملية التطعيم باللقاح.

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