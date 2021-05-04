البيئة: حملات تفتيشية على مصانع وشركات ومحطات معالجة صرف بالقاهرة الكبرى والشرقية

التقديم إلكتروني والشقق متوفرة.. كل ما تريد معرفته عن التحويل من مدينة

كتب-محمد نصار:

شنت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالقاهرة الكبرى حملة تفتيشية على عدد من المصانع العاملة في مجالات الغزل وإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب بيان، قام فرع القاهرة بتنفيذ ٣ أنشطة توعوية بالمركز الطبي بقرية طحانوب مركز ومدينة شبين القناطر وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة وذلك بهدف رفع الوعي البيئي للمواطنين وحثهم على تبني الممارسات البيئية السليمة.

كما شكل فرع الشرقية لجنة للتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، حيث تم التفتيش على محطات الصرف بمراكز أولاد صقر، وأبوكبير وتم سحب العينات اللازمة ومراجعة السجلات الخاصة بالمحطة والمستندات الخاصة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحرصاً على رفع الوعي البيئي للمواطنين قام فرع الشرقية بتنفيذ حملة توعية بيئية بمدينة الزقازيق وأخرى بالوحدة المحلية بالصنافيين حول أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث تم شرح عدد من المفاهيم البيئية المختلفة والتشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا واتباع العادات الغذائية الصحية والسلوكيات البيئية الرشيدة.