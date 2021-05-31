العناني يشارك في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

كتب- محمد نصار:

شارك مساء اليوم الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بدعوة من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، حيث أقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن معهد الدراسات القبطية وأنشطة جامعة الزقازيق وبئر آل بسطا.

وخلال الاحتفالية ألقى العناني كلمة استهلها بالتعبير عن حرصه البالغ علي حضور هذه الاحتفالية كل عام كعادته للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، وهو اليوم الذي فتحت فيه مصر ذراعيها واحتضنت العائلة المقدسة التي وجدت بين أهلها الأمن والأمان لأكثر من 3 سنوات، وباركت خطاها أرضها من شمال سيناء مرورًا بالدلتا والقاهرة ثم ربوع الصعيد.

وأكد الوزير أن رحلة العائلة المقدسة في مصر مسار تاريخي وروحاني تتفرد به الكنيسة القبطية في مصر، ومازالت نفحات تلك الرحلة المقدسة تملأ جنبات بلدنا الحبيب، ويتبارك الناس بزيارة الأماكن التي مرت بها.

وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بها منذ عدة سنوات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة بالتعاون مع الكنيسة المصرية، لافتًا إلى أنه سبق وأن أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء لجنة وطنية تضم كافة الوزارات والجهات ذات الصلة والكنيسة المصرية لمتابعة تنفيذ هذا الملف المهم.