Masrawy logo white

العناني يشارك في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

11:14 م الإثنين 31 مايو 2021
العناني يشارك في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

العناني يشارك في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدس

كتب- محمد نصار:

شارك مساء اليوم الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بدعوة من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، حيث أقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن معهد الدراسات القبطية وأنشطة جامعة الزقازيق وبئر آل بسطا.

وخلال الاحتفالية ألقى العناني كلمة استهلها بالتعبير عن حرصه البالغ علي حضور هذه الاحتفالية كل عام كعادته للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، وهو اليوم الذي فتحت فيه مصر ذراعيها واحتضنت العائلة المقدسة التي وجدت بين أهلها الأمن والأمان لأكثر من 3 سنوات، وباركت خطاها أرضها من شمال سيناء مرورًا بالدلتا والقاهرة ثم ربوع الصعيد.

وأكد الوزير أن رحلة العائلة المقدسة في مصر مسار تاريخي وروحاني تتفرد به الكنيسة القبطية في مصر، ومازالت نفحات تلك الرحلة المقدسة تملأ جنبات بلدنا الحبيب، ويتبارك الناس بزيارة الأماكن التي مرت بها.

وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بها منذ عدة سنوات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة بالتعاون مع الكنيسة المصرية، لافتًا إلى أنه سبق وأن أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء لجنة وطنية تضم كافة الوزارات والجهات ذات الصلة والكنيسة المصرية لمتابعة تنفيذ هذا الملف المهم.

خالد العناني وزير السياحة والآثار البابا تواضروس الثاني العائلة المقدسة الكاتدرائية المرقسية

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج الـ30 مليون بيضة بالخانكة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا