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7 محاور ضمن خطة العمل المستقبلي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. تعرف عليها

10:03 م الإثنين 31 مايو 2021
7 محاور ضمن خطة العمل المستقبلي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. تعرف عليها

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كتب- مينا غالي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن محاور العمل المستقبلي لها خلال الفترة المقبلة والذي جاء في 7 نقاط يستعرضها "مصراوي" على النحو التالي:

1- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة حسن عبدالله.

2- البدء في اتخاذ إجراءات للتمهيد لطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية وتشكيل لجنة للاستثمار.

3- إنشاء صندوق مخاطر للعاملين في مهنة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المختلفة.

4- تعيين هيئة استشارية لتضم ذوي الخبرة في المجالات المختلفة من خارج تشكيل الشركات.

5- إعادة تشكيل الهيكل الإداري في شركات المجموعة.

6- فتح باب التعاون مع كافة المبدعين والمتميزين من أفراد وشركات تعمل في مجال الإعلام وخدماته.

7- إطلاق مسابقة وجائزة المتحدة لسيناريو الدراما التليفزيونية والمنصات الرقمية والأطفال.

ووقعت الشركة المتحدة، مذكرات تفاهم مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية ومجموعة قنوات "MBC" من جهة أخرى، وذلك خلال حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وكشف الدكتور حسام صالح مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المذكرة الأولى بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعربية للتعهدات الفنية وتخص التعاون في تطوير إعلانات الأوت دور في مصر حسب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وأضاف أن المذكرة الثانية بين المتحدة ومجموعة قنوات إم بي سي وتشمل التعاون عبر ثلاثة محاور، الأول محور المواجهة المشتركة للقرصنة من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين الجانبين وتوفير الموارد الفنية على المستوى التكنولوجي اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.

وتابع: "المحور الثاني يتعلق بالتعاون في إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، فيما يتعلق المحور الثالث في مذكرة التفاهم الثانية بخصوص إمكانية التعاون في توزيع إنتاج الشركة المتحدة خارج مصر".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبدالله البورصة المصرية الإعلام

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