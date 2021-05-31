حدث ليلًا| مجلس الوزراء يقرر العودة للعمل بالمواعيد الصيفية .. وتطورات حالة المصابين الـ7 بـ"الفطر الأسود"
شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:
"قومي المرأة": إعداد أول خطة مصرية حول المرأة والسلم والأمن
انطلقت اليوم أولى الجلسات التشاورية الخاصة بإعداد مصر خطة عملها الأولى حول المرأة والسلم والأمن، والتي تأتي في ضوء اعلان وزير الخارجية في مايو 2019، قيام مصر بالإعداد لخطة عملها الوطنية الأولى حول الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن، وهي خطوة مهمة تتيح بلورة الريادة المصرية في تنفيذ البعد الدولي لهذه الأجندة.
-انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 191332 حتى اليوم.
-نائب بـ"الشيوخ": انخفاض حجم الاستثمارات بقطاع الاتصالات في خطة التنمية للعام المالي الجديد
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له دور مهم مؤثر في كل قطاعات الدولة؛ خصوصًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة إليه في خطة التنمية للعام المالي الجديد.
-"12 ساعة".. قطع مياه الشرب عن 14 منطقة في الجيزة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة المسابك– عزبة المفتي– مدينة السادات– أرض الحداد– شارع الاعتماد– من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل– العروبة ومتفرعاتها– امتداد المعهد الديني– امتداد سيدي عبدالعزيز– ما بين العروبة والدائري نزلة القومية– منطقة مسجد الخولي– منطقة داير الناحية– منطقة متولي الشعراوي– شارع القومية العربية)، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل لمدة 12 ساعة.
-رئيس الوزراء يلتقي رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرانسيس ريتشارد دوني، رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر؛ وحضر المقابلة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
-رئيس جامعة الزقازيق يكشف تطورات حالة المصابين الـ7 بـ"الفطر الأسود"
قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إن محافظة الشرقية تضم 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، مبينًا أن مستشفيات الجامعة قبل جائحة كورونا كانت تستقبل سنويًا ما بين خمسة إلى 10 حالات مصابة بالفطر الأسود، حيث لم تكن مرتبطة وقتها بتداعيات كورونا.
-البابا تواضروس يبحث حل أزمة مزرعة دير وادي الريان بشكل قانوني
أعلنت الكنيسة القبطية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية، في بيان لها، إنها تتابع الأزمة التي تفجرت على خلفية تنفيذ قرار رسمي بإزالة مزرعة تابعة لدير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، والبحث عن حلها بشكل قانوني، والحرص على احتواء الأوضاع في إطار قانوني ومتابعة كافة الأوضاع مع الأنبا إبرام مطران الفيوم والمشرف على الدير.
-"الشيوخ" يوافق نهائيًّا على مشروع قانون خطة التنمية للعام المالي الجديد
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
-عضو بـ"الشيوخ" يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون الفضاء إلى "النواب"
أشاد المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بشأن قانون خطة التنمية، من توصية بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية؛ بما يعزز دور مصر الريادي في إفريقيا.
-الخارجية الأمريكية: واشنطن تثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في غزة
أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، أن الولايات المتحدة تقدر جهود مصر في وقف إطلاق النار بغزة، مشيرة إلى أن واشنطن يهمها ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.
-ظهور تحور "خطير جدًا".. ما أبرز سلالات كورونا المنتشرة حالياً؟
أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، الأحد، رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يبدو أنها مزيج من السلالتين البريطانية والهندية.
-وزارة الهجرة تنتج برنامج "بالعربي كدة" ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"
أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، اليوم الأحد، أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" مبادرة وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
-إلغاء التأشيرات وتوحيد إجراءات السفر.. 10 توصيات للملتقى العربي الـ13 للإعلام السياحي
أصدر الملتقى العربي الثالث عشر للإعلام السياحي 2021؛ الذي نظمه المركز العربي للإعلام السياحي، على منصة زووم، 10 توصيات أبرزها تشجيع السياحة الداخلية البينية في المنطقة العربية، وضرورة إلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية.
-نائب وزير السياحة تناقش سبل تعزيز العلاقات البينية مع نظيرها الكولومبي
ناقشت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة مع جوريرو جوليان نائب وزير السياحة والتجارة والصناعة الكولومبي، سبل تعزيز العلاقات السياحية بين الجانبين المصري والكولومبي.
-وزيرة الصحة: 403 مراكز لتلقي لقاح كورونا تخدم 110 آلاف مواطن يوميًا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
-مجلس الوزراء: الاستمرار في حظر إقامة الموالد وسرادقات العزاء والأفراح
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
-من أول يونيو.. الوزراء: العودة للعمل بالمواعيد الصيفية في فتح وإغلاق المحال والمولات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
-خالد أبو بكر يكشف حقيقة تدخل "المنظمة البحرية" في تحقيقات السفينة الجانحة "إيفرجيفن"
قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس في ملف التفاوض مع السفينة الجانحة "إيفرجيفن" إن اللجنة أعدت ملفًا كاملًا عن واقعة السفينة والخسائر التي تكبدتها الهيئة، مضيفًا أن مسار التفاوض في الأزمة بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، باستئناف رحلتها ومغادرة المجرى الملاحي بقناة السويس، فيه احترام متبادل بين الطرفين وحفاظًا على المصالح المشتركة بين الجانبين.
-نزيف وحمى وضيق تنفس.. الصحة: 13 علامة تكشف إصابتك بمرض الفطر الأسود
كشف تقرير معد من قبل وزارة الصحة والسكان أعرض الإصابة بمرض الفطر الأسود وذلك بعد ظهوره داخل مصر.
-الرئيس السيسي يؤكد لـ "أبو مازن" حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمـه للقيـادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن".
-حدث عالمي على أرض مصر.. وزيرا النقل والرياضة يعلنان استعدادات إقامة بطولة Iron Man
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن التجهيزات والاستعدادات الخاصة ببطولة Iron Man العالمية، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٩ إلى ١٩ نوفمبر ٢٠٢١، بمدينة الغردقة.
-أنشطة مكثفة للتدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء -1"
واصلت عناصر قوات الدفاع الجوي المصرية والباكستانية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء -1"، والذي تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المصرية والباكستانية المختلفة.
-بينهم الأطفال المبتسرون.. الصحة: 10 فئات أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود
كشف تقرير رسمي أعدته وزارة الصحة والسكان، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، الذي أثار جدلًا منذ الأيام الماضية، في أعقاب الإعلان عن إصابة الفنان سمير غانم به قبيل وفاته.
-مدبولي يبحث مقترحًا لإقامة مدينة ترفيهية وثقافية في العاصمة الإدارية
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع ضم عددًا من المستثمرين، مقترحًا لإقامة مدينة ترفيهية وثقافية متكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة.
-السيسي يوجّه بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتوفير منتجات عالية الجودة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
-الرئيس السيسي يوجّه بتدقيق دراسات استصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
-مستشار الرئيس الفلسطيني: الدور المصري محوري في كل الشؤون الإقليمية والدولية
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن هناك تنسيقا كاملا على أعلى المستويات بين فلسطين ومصر حول مختلف القضايا.
-مسلحون يختطفون حوالي 200 طفل من مدرسة في نيجيريا
قالت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد إن مسلحين اختطفوا عشرات الأطفال من مدرسة في شمال البلاد. وثمة مخاوف من أن عدد المخطوفين يصل إلى 200 طفل.
-الصحة العالمية تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في الهندالهند
شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، على أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كان سببًا في ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الهند.
-الخارجية الأمريكية: نتبع الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة
قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، مساء الأحد إن الولايات المتحدة تتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة بشكل منصف لكل الأطراف.
-الرئاسي الليبي: انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية
أعلنت المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، عن انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية غدا الاثنين في طرابلس.
-مظاهرات في إثيوبيا تنديدًا بسياسة واشنطن ضد حكومة أبي أحمد
شارك أكثر من 10 آلاف شخص في مسيرة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتنديد بسياسة الرئيس جو بايدن، بشأن الصراع في منطقة تيغراي شمال البلاد.
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