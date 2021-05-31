​​​الممتنعون عن اللقاح والأطفال.. 7 فئات محرومة من الحج هذا العام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، الضوابط العامة لاستقبال الحجاج من خارج المملكة خلال الموسم المرتقب، وفقًا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية.

ويرصد "مصراوي" الفئات المحرومة من أداء فريضة الحج لهذا الموسم، وذلك على النحو التالي:

- استثناء الفئات الأكثر عرضة للمرض من الترشح للحج.

- الأطفال حتى سن 18 عاما.

- الفئات العمرية التي تخطت سن الـ 60 عاما.

- أصحاب مرضى كورونا.

- أصحاب الأمراض المزمنة الحادة.

- الفئات التي تمتنع عن تلقي تطعيمات لقاح كورونا.

- المرضى الخاضعين للغسيل الكلوي.

وكانت الممكلة العربية السعودية، أعلنت الاشتراطات والإجراءات الصحية الأولية الجديدة المنظمة لموسم الحج للعام الجاري 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية، وذلك على النحو التالي:

- الموسم يشمل حجاج الداخل والخارج لهذا العام، وذلك بعدد 60 ألف حاج، مع السماح بالحج للأعمار ما بين 18 و 60 عاماً، وضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة بشأن التباعد والكمامة.

- ضرورة حصول حجاج الداخل على جرعة واحدة من اللقاح، وحجاج الخارج جرعتين.

- ضرورة إحضار الحاج تقرير طبي حديث يؤكد عدم خضوعه للغسيل الكلوي.

- يمتنع تنقل الحجاج في أحياء مكة، ودخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة إلا بتصريح اعتبارا من يوم 29 ذي القعدة.

- خضوع حجاج الخارج للحجر 3 أيام في مكان وصولهم.، بالإضافة إلى ضرورة التزام الباصات المخصصة لنقل الحجاج بـ50% فقط.

- اللقاحات المعتمدة لكورونا حتى الآن بالسعودية تتمثل في "استيرازينكا - موديرنا - فايزر - جونسون".