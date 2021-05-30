Masrawy logo white

"الأطباء" تناشد البرلمان بإقرار قانون عادل للمحاسبة في حالات الأخطاء

09:07 م الأحد 30 مايو 2021
"الأطباء" تناشد البرلمان بإقرار قانون عادل للمحاسبة في حالات الأخطاء

النقابة العامة للأطباء

كتب- أحمد جمعة:

جددت النقابة العامة للأطباء، مناشدتها لمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.

جاء ذلك عقب صدور حكم من محكمة جنح قسم قنا اليوم على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.

وقالت النقابة، إنها تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسئولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت أن إقرار هذا القانون يعتبر خطوة مهمة لمنع هجرة الأطباء وعدم إقبالهم علي التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.

النقابة العامة للأطباء مجلس النواب قانون الأطباء الأخطاء الطبية

الخبر التالى:

الجيزة: حملات تطهير موسعة في الأحياء والمراكز والمدن لمجابهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أقرتها الحكومة رسميًا.. ننشر مواعيد إغلاق وفتح المحلات الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا