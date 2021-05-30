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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة

02:44 م الأحد 30 مايو 2021
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 65 لسنة 2021 بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة " رورو" بنظام الـ B.O.T" في ميناء شرق بورسعيد.

ونصت المادة الأولى من القرار: بأن يمنح امتياز محطة دحرجة (رورو) بميناء شرق بورسعيد بنظام التشغيل وإعادة التسليم الـ B.O.T" لتحالف شركات بولوريه أفريقيا لوحيستكس نيبون يوسن كايشا تويوتا تشوسن شركة مساهمة مصرية وفقاً لشروط العقد المرافق بهذا القانون

ونصت المادة الثانية من القرار: يسري هذا القرار لمدة 30 عاماً من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع على النحو المنصوص عليه بالعقد المرافق لهذا القانون.

جدير بالذكر، أن مشروع "الرورو"- دحرجة السيارات، يقام على الأرصفة الغربية في الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد، بطول رصيف 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو، ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الجريدة الرسمية محطة دحرجة بورسعيد ميناء شرق بورسعيد

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