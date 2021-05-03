"3 أيام شديدة الحرارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11:04 م الإثنين 03 مايو 2021
"3 أيام شديدة الحرارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الطقس

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن درجات الحرارة تواصل الارتفاع، ليكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة، كما تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح على مناطق متفرقة.

وعن طقس الغد، أوضحت الهيئة أن أجواء شديدة الحرارة ستسود خلال ساعات النهار على القاهرة والوجة البحري وشمال وجنوب الصعيد، ويصبح الطقس معتدل ليلًا.

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