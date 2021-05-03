حدث في 8 ساعات| تفاصيل وثيقة تأمين على العقارات.. وأخطر أيام كورونا

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الاثنين أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها كل ما تريد معرفته عن وثيقة التأمين على العقارات، وموعد تصنيع لقاح سينوفاك الصيني في مصر، وأخطر أيام كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: