إرهاب جبان.. "عربية النواب" تُدين منع ميليشيا الحوثي من إقامة الصلاة بمساجد اليمن بقوة السلاح

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنع وإيقاف إقامة صلاة التراويح في مساجد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح يعد عملًا إرهابيًّا جبانًا يتنافى مع مبادئ الأديان واحترام حرية العقيدة؛ خصوصًا أننا في شهر رمضان المعظم.

وأدان أباظة بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي من ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذا التصرف البغيض وغير الإنساني يتناقض مع مبادئ جميع الأديان السماوية ويخالف المواثيق الدولية التي تؤكد احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة.

وقال النائب إن السجل الأسود من ميليشيا الحوثي الانقلابية مليء بالعديد من الجرائم ضد الإنسانية، ويكشف عن وجهها القبيح في عدم احترامها حرمة الشعائر الدينية ومشاعر المسلمين في هذا الشهر الكريم.

وطالب أباظة المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته، بصفة عامة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بالتصدي بكل قوة لمحاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية فرض آرائها ومعتقداتها الدينية بالقوة على أبناء الشعب اليمني باعتبار ذلك الأمر صورة من صور الإرهاب الفكري والديني الذي تمارسه هذه الميليشيا، بالتوازي مع اعتداءاتها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين.