طلب إحاطة بشأن تكسير الشوارع وانتشار القمامة في حدائق الأهرام

01:39 م الإثنين 03 مايو 2021
طلب إحاطة بشأن تكسير الشوارع وانتشار القمامة في حدائق الأهرام

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تكسير الشوارع وانتشار القمامة في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وقال حسين: للأسف الشديد، ما تشهده منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، يعلن عن تراخٍ حكومي كبير في التعامل مع ما تعانيه المنطقة من مشكلات تتفاقم يومًا بعد يوم؛ بسبب ذلك التقصير والتراخي الحكومي غير مبرر.

وأضاف النائب أن منطقة حدائق الأهرام التي أنشئت لتكون أرقى مناطق الجيزة، أصبحت الآن من أكثر المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، وذلك بسبب التجاهل الحكومي لها، متابعًا: المنطقة تعاني تكسير جميع شوارعها وانتشار تلال القمامة بها، بالإضافة إلى انتشار التكاتك بها؛ الأمر الذي يزيد من معاناة ساكنيها يومًا بعد يوم.

ووجه حسين سؤالَين إلى الحكومة؛ خصوصًا الوزراء المختصين، قائلًا: ماذا تنتظرون للتدخل في مشكلات منطقة حدائق الأهرام؛ لا سيما أنها تقع في نطاق العاصمة السياحية الجديدة التي شهدت تطويرًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة؟ وهل ستنتظرون حتى تتحول إلى منشأة ناصر جديدة حتى تستشعرون خطر العشوائيات بها؟

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة ومحافظة الجيزة؛ لإنقاذ منطقة حدائق الأهرام من الإهمال الذي تفشى بها وانتشرت آثاره في تكسير الشوارع وانتشار تلال القمامة في كل شارع بها دون أدنى رقابة من المختصين.

مجلس النواب حدائق الأهرام طلب إحاطة هشام حسين

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