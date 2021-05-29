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رئيس "لجنة مواجهة كورونا": البروتوكول الخاطئ قد يصيب بالفطر الأسود

11:05 م السبت 29 مايو 2021
رئيس "لجنة مواجهة كورونا": البروتوكول الخاطئ قد يصيب بالفطر الأسود

تعبيرية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل وكورونا فيروس مستجد وليس لهما ارتباط ببعض، فليس شرطًا أن يصاب مريض كورونا بالفطر الأسود وهو مرتبط أساسًا بنقص المناعة.

وأضاف أن بروتوكولات كورونا إذا طبقت بطريقة صحيحة وسليمة لا تؤدي إلى نقص المناعة تمامًا، وإذا جاء الفطر الأسود لمريض كورونا يكون نتيجة بروتوكول علاجي غير سليم أدى إلى نقص المناعة، وهذا ما حدث في بعض الدول، وهما غير متلازمين.

وتابع حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيجرى تدريب جميع الأطباء بوزارة الصحة المصرية للتشخيص والتشخيص المبكر للعلاج والتعامل مع الفطر الأسود، كخطوة استباقية، مشيرًا إلى أن بروتوكول علاج فيروس كورونا تضاف له أدوية جديدة باستمرار.

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