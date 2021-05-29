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اليوم.. "المتحدة" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إنجازاتها وملامح التطوير

10:31 ص السبت 29 مايو 2021
اليوم.. "المتحدة" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إنجازاتها وملامح التطوير

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كتب- مينا غالي:

تعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وقالت إنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمر صحفي فنادق القاهرة الشائعات

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