محافظ القاهرة يلتقي وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بوفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب بعد انتهاء أسبوعها التدريبي الأول بالمنطقة الشمالية.

وعايش الوفد دورة العمل بأحياء المنطقة الشمالية الثمانية وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما قام الوفد بزيارة أهم المشروعات بالمنطقة الشمالية.

وقال محافظ القاهرة، إن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

وقام وفد المتدربين خلال اللقاء بتقديم دراسة تحليلية مقترحة للمساهمة في تطوير المنطقة الشمالية تعتمد على تحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لتنمية المنطقة الشمالية كما قدموا مقترحات للاستفادة من مركز التدريب المهني ومكتبة مصر العامة وطرح عدة أفكار لتعظيم الموارد المالية للمحافظة وتنظيم أماكن الانتظار.

وأثنى محافظ القاهرة على الجهد المبذول وقدم لهم نسخة من قانون الإدارة المحلية وخريطة مفصلة للقاهرة لتسهل مهمتهم في التعرف على دورة العمل بالمحليات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

شهد اللقاء الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.