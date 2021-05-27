Masrawy logo white

أمين "الأطباء" ردا على بيان الصحة بشأن التكليف: يحمل مغالطات

02:22 م الخميس 27 مايو 2021
أمين "الأطباء" ردا على بيان الصحة بشأن التكليف: يحمل مغالطات

الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

وصف الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، بيان وزارة الصحة بشأن تسجيل 99% من خريجي كليات الطب رغباتهم في حركة تكليف مارس 2021، بأنه يحمل مغالطات.

الصحة: 99% من خريجي كليات الطب سجلوا رغباتهم في حركة تكليف مارس 2021


وقال عبدالحي، في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الخميس، إن "شباب الأطباء سجلوا رغباتهم بحيث لا يتم توزيعهم إجبارياً بعد غلق باب الموقع، وهذا التسجيل اضطراري".

وأوضح أنه يجب تعديل الاحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة (التخدير، طب الأسرة، الطوارئ) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.

وقال عبدالحي إن تخصيص أعداد كبيرة في بعض التخصصات لن يحل العجز في التخصصات الملحة.

وأضاف: "في وقت سابق نزلوا 900 مكان تخدير لكن لم يتسلم من الأطباء سوى 40 فقط".​

أسامة عبدالحي نقابة الأطباء وزارة الصحة كليات الطب

الخبر التالى:

محافظة القاهرة تبحث إقامة معرض لعرض منتجات قرية الفواخير وتسويقها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

257275

إجمالي الإصابات

14850

إجمالي الوفيات

188567

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا