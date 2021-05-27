أمين "الأطباء" ردا على بيان الصحة بشأن التكليف: يحمل مغالطات

كتب- أحمد جمعة:

وصف الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، بيان وزارة الصحة بشأن تسجيل 99% من خريجي كليات الطب رغباتهم في حركة تكليف مارس 2021، بأنه يحمل مغالطات.

الصحة: 99% من خريجي كليات الطب سجلوا رغباتهم في حركة تكليف مارس 2021



وقال عبدالحي، في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الخميس، إن "شباب الأطباء سجلوا رغباتهم بحيث لا يتم توزيعهم إجبارياً بعد غلق باب الموقع، وهذا التسجيل اضطراري".

وأوضح أنه يجب تعديل الاحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة (التخدير، طب الأسرة، الطوارئ) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.

وقال عبدالحي إن تخصيص أعداد كبيرة في بعض التخصصات لن يحل العجز في التخصصات الملحة.

وأضاف: "في وقت سابق نزلوا 900 مكان تخدير لكن لم يتسلم من الأطباء سوى 40 فقط".​