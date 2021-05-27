حرس الشرف والسلام الوطني.. تفاصيل مراسم استقبال السيسي بجيبوتي

كتب- محمد نصار:



صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي.

وقال راضي، في بيان له: "وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين".

وتابع: "أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".​