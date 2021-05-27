حرس الشرف والسلام الوطني.. تفاصيل مراسم استقبال السيسي بجيبوتي
كتب- محمد نصار:
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي.
وقال راضي، في بيان له: "وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين".
وتابع: "أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".
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