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حرس الشرف والسلام الوطني.. تفاصيل مراسم استقبال السيسي بجيبوتي

11:20 ص الخميس 27 مايو 2021
حرس الشرف والسلام الوطني.. تفاصيل مراسم استقبال السيسي بجيبوتي

السيسي

كتب- محمد نصار:


صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي.

وقال راضي، في بيان له: "وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين".

وتابع: "أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".​

السيسي جيبوتي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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