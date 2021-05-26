البابا تواضروس يستقبل القمص بولا عطية الحاصل على الدكتوراه والمدرس بـ "الإكليريكية"

كتب - مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، القمص بولا عطية كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم والمدرس بالكليات الإكليريكية، الذي عرض على قداسته بعض الإصدارات التي سبق أن أصدرها كثمرة لرسالتي الماجستير والدكتوراه اللتين حصل عليهما الفترة الماضية.

وكان قد عقد البابا تواضروس الثاني اجتماعًا، أمس، مع مجمع كهنة إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا سارافيم وذلك من خلال تطبيق zoom عبر شبكة الإنترنت.

وألقى عليهم قداسته كلمة روحية وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم في بعض الأمور الروحية والرعوية.