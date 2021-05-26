نقابة الأطباء تنتقد وزارة الصحة: قراركم الأخير مبني على فكرة خاطئة

كتب - أحمد جمعة:

انتقد الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، قرار وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية عن المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى.

وقال "عبدالحي" في تصريحات اليوم الأربعاء، إن القرار أثار استياء نقابة الأطباء وكذلك جموع الأطباء على حد سواء.

كانت وزارة الصحة والسكان، عممت هذا الأسبوع، تعليمات جديدة على مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تقصير في إجراءات العلاج، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أن القرار مبني على فكرة خاطئة لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفي، فالطبيب يقوم بمعالجة المريض وتقديم بروتوكول العلاج له، وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتكول ولكن لم يكتب الله الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون مائة بالمائة حتى في الدول المتقدمة والتي بها نظم صحية مستقرة.

وأشار إلى أنه قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج، مؤكدًا أن جميع الاطباء في العالم ملتزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.

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