حدث ليلاً| مفاجآت صادمة في اتهام طفلة بقتل والدها في بولاق الدكرور.. أول تحرك من وزارة الصحة بشأن ال

شهدت ليلة الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

بيان من "البحوث الفلكية" بشأن "نشع بترولي" في البحر الأحمر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل جديدة بشأن نشع بترولي بالزيت الخام بمنطقة خليج جمسة بالبحر الأحمر، بالقرب من إحدى آبار البترول بالمنطقة.

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وزير التعليم يعلن حل أزمة تعريب الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن حل أزمة تعريب الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أنها مشكلة مزمنة.

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بايدن يلتقي أسرة جورج فلويد في الذكرى الأولى لمقتله

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بذوي جورج فلويد في الذكرى الأولى لمقتله، الثلاثاء، فيما تم تنظيم احتجاجات تنادي بالمساواة العرقية في جميع أنحاء العالم.

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الرئيس العراقي: استخدام الرصاص الحي في التظاهرات لن يمر دون تحقيق أو محاسبة

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص الحي في التظاهرات يجب ألا يمر دون تحقيق أو محاسبة.

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فيديو.. رامي رضوان عن حالة دلال عبدالعزيز بعد وفاة سمير غانم: بنمثل ومبنلبسش أسود

في أول ظهور له عقب وفاة "حماه" الفنان الكبير سمير غانم، كشف الإعلامي رامي رضوان آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة بالفنانة دلال عبدالعزيز.

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وزير التعليم: إجراء لطلاب الثانوية بامتحانات الرياضيات والعلوم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كتابة خطوات الحل لبعض مسائل الرياضيات والعلوم.

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العربية: تركيا وضعت قيودًا جديدة على استقبال الأموال لجماعة الإخوان الإرهابية

أفاد موقع "العربية.نت" مساء الثلاثاء، أن قيادات لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا فشلوا في الحصول على إقامات داخل العاصمة البريطانية لندن.

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فلسطين والبرازيل تبحثان التعاون الاقتصادي وإعادة إعمار غزة

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، والسفير البرازيلي الجديد لدى دولة فلسطين أليساندرو وارلي كاندياس، الثلاثاء، أهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الامتيازات التي توفرها اتفاقية الميركسور.

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"إكسبريس": نشر سفينة حربية بريطانية ببحر الصين يؤجج التوترات بين لندن وبكين

رجحت صحيفة "اكسبريس" البريطانية احتمالية أن يؤدي أول نشر تشغيلي لسفينة البحرية الملكية "الملكة إليزابيث" في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، إلى تأجيج التوترات بين لندن وبكين.

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قدمها لراغبي المتعة فأحرقته نائما.. مفاجآت صادمة في اتهام طفلة بقتل والدها

مفاجآت صادمة كشفتها اعترافات الطفلة المتهمة بإشعال النيران في والدها أثناء نومه بمنطقة بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

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بعد توجيه السيسي.. أول تحرك من وزارة الصحة بشأن الفنان شريف دسوقي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه جارٍ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

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بيان أمريكي أوروبي: انتخابات الرئاسة السورية مزورة وغير نزيهة

نددت الولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى الثلاثاء في شكل مسبق بالانتخابات الرئاسية في سوريا المقررة غدًا الأربعاء، معتبرة أنها "لن تكون حرة ولا نزيهة".

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