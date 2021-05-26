بايدن يلتقي أسرة جورج فلويد في الذكرى الأولى لمقتله

واشنطن - (د ب أ)

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بذوي جورج فلويد في الذكرى الأولى لمقتله، الثلاثاء، فيما تم تنظيم احتجاجات تنادي بالمساواة العرقية في جميع أنحاء العالم.

وأعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي أول امرأة سوداء تتولى المنصب، حضرت الاجتماع المغلق أيضا الذي استمر ساعة في واشنطن.

ولقي فلويد الأمريكي من أصل أفريقي حتفه عندما ضغط ضابط الشرطة أبيض البشرة ديريك شوفين بركبته على رقبته في مينيابوليس لمدة تسع دقائق. وأدين شوفين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، من بين تهم أخرى، في أبريل.

وكتب بايدن عبر موقع تويتر: "لقد مر عام على مقتل جورج فلويد. وأبدت عائلة جورج شجاعة غير عادية في ذلك الوقت. وكان حكم الإدانة الشهر الماضي خطوة نحو العدالة، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد".

وأضاف الرئيس: "نواجه منعطفا. علينا أن نتصرف".

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيسافر إلى تولسا في ولاية أوكلاهوما في الأول من يونيو، الذكرى المئوية لمذبحة عنصرية في المدينة.

ويضغط بايدن من أجل تمرير مشروع قانون لإصلاح الشرطة يحمل اسم جورج فلويد. وحث الكونجرس بلا طائل على تمرير مشروع القانون قبل الذكرى السنوية لوفاة فلويد.

وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بقيادة بايدن، مشروع القانون في مارس. ومع ذلك، يعتمد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على أصوات الجمهوريين.

وعندما أعلن بايدن الفوز على الرئيس السابق دونالد ترامب بعد انتخابات نوفمبر، قال إنه فاز بالولاية "لتحقيق العدالة العرقية واستئصال العنصرية المنهجية في هذا البلد". وشهد الأسبوع الماضي لحظة تقدم نادرة عندما وقع تشريعا لمواجهة جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصل أسيوي، التي زادت خلال الجائحة بسبب ظهور فيروس كورونا في الصين لأول مرة، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وذكر بايدن في مراسم توقيع القانون الأسبوع الماضي: "في كل مرة نصمت فيها، وفي كل مرة نترك الكراهية تتزايد ، نكذب بشأن هويتنا كأمة". وقال إن القانون، الذي تم تمريره بدعم من الحزبين، كان "أول انفراجة مهمة" منذ أن تولى منصبه في لحظة مشحونة عرقيا للأمة.