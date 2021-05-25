بـ417 مليون جنيه.. وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة وافق على اعتماد مبلغ 417 مليون جنيه لعدد 2,913 مستفيد من صغار المربين لتربية وتسمين أكثر من 27 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

وأضاف الصياد، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن بلغ نحو 4.5 مليار جنيه لنحو 28 ألف مستفيد؛ لتربية وتسمين ما يقرب من 305 آلاف رأس ماشية.

وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو؛ سواء محلي أو مستورد، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أية مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وقال د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق؛ سواء أكانت الرؤوس الحية للمواشي أم أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف سليمان أن ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الماضي 2020 وحتى الآن بلغ نحو 80% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017، وهذا يبين ما حققه المشروع القومي للبتلو من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

ونوه رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بأنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم إلى أقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على رقمَي الواتساب: (01558626681- 01558626682).