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الجريدة الرسمية تنشر قرار لائحة تنظيم تعاقدات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

03:08 م الثلاثاء 25 مايو 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار لائحة تنظيم تعاقدات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 110، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 44 لعام 2021، بإصدار لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ونصت المادة الأولى من القرار: يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء..

ونصت المادة الثانية: تسرى أحكام اللائحة المرافقة على جميع عمليات شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.

وتعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقود التي تبرم لتنفيذ هذه العمليات، ويتعين النص على ذلك في كل عقد، وفي جميع الأحوال يراعى ما تقرره العقود التي تبرمها الهيئة من اشتراطات خاصة.

وتسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التفيذية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة.

ونصت المادة الثالثة من القرار: تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل باللائحة المرافقة خاضعة لأحكام القانون الذي أبرمت في ظله، وذلك لحين إتمام تنفيذ التعاقد.

محمد شاكر هيئة المحطات النووية توليد الكهرباء لائحة تنظيم التعاقدات

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